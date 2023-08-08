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زيلينسكي: أوكرانيا سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور أن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

جاء هذا بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات أصابت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي وناقلة روسية.
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وقال زيلينسكي: "إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا، في أي ممر".

وأضاف: "ليس لدينا الكثير من السفن. لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب، لن يكون لديهم سفن، صفر".

ودعا زيلينسكي روسيا إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الموانئ الأوكرانية والسماح بالتجارة، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحافيين من دول أميركا اللاتينية.

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