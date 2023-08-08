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عربي-دولي

قريباً.. واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:57
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لفائدة أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة"، مشيراً الى أنه "ستكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها لأوكرانيا".
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هذا ولم يكشف ميلر عن أي تفاصيل بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية.



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