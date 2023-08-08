قريباً.. واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لفائدة أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة"، مشيراً الى أنه "ستكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها لأوكرانيا".