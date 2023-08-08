نيجيريا مصرّة على قيادة العملية في نيامي

أفادت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية، بأنّ رؤساء أركان "إيكواس"، خططوا لنشر قوّة عسكريّة قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في نيامي، معظمها سيأتي من نيجيريا المجاورة.

وذكر مسؤول في الرئاسة النيجيرية، التي تستضيف اجتماع الغد في أبوجا، أن "نيجيريا مصرّة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إذا لزم الأمر".

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وجاء الكشف عن قوام القوات التي تسعى "إيكواس" لحشدها بعد 4 أيام من إعلانها أن قادة أركان جيوشها وضعوا خطة التدخل المحتمل بما يشمل كيفية وتوقيت نشر القوات، استعداداً لاتخاذ القرار النهائي من رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة.

كما يأتي ذلك، بعد انتهاء مهلة كانت قد حددتها "إيكواس" للانقلابيين في النيجر، الأحد الماضي، من أجل إعادة النظام الدستوري للبلد الإفريقي الفقير. ووسط انقسام شركاء النيجر، الغربيون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ التدخّل العسكري لإعادة السلطة إلى المدنيّين والدعوة إلى إفساح المجال للمزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، أبلغ المجلس العسكري في النيجر "إيكواس"، التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، أنه لا يمكن استقباله حالياً لأسباب أمنية.

وجاء في رسالة لوزارة الخارجية في النيجر موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة". (الجريدة الكويتية)