الأعرجي: حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع

Advertisement

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، فيليه فاريولا، وبحث معه كيفية حماية البعثات الدبلوماسية.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن قاسم الأعرجي، استقبل فيليه فاريولا، بمناسبة انتهاء مهام عمله، مثمنا جهوده خلال توليه مهام سفير الاتحاد الأوربي في بغداد، ومتمنيا له دوام النجاح.وشدد الأعرجي خلال اللقاء على أن الحكومة العراقية حريصة على تمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وأن تكون علاقاته متوازنة مع الجميع، موضحًا أن بلاده لن يكون ضمن محور معين أو مع أي طرف ضد الآخر، مؤمنا بأن حل المشاكل والأزمات يجب أن يكون عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية فحسب.ونادى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، مشددا على أهمية أن "يبقى العالم متماسكا ضد التطرف".