برلين عرضت تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة دفاعية صاروخية في بولندا

أعلنت برلين أنّها عرضت تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة دفاعية صاروخية تابعة لها من طراز باتريوت في بولندا، على الأرجح حتى نهاية العام.

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وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أنها عرضت السماح لبولندا بالاحتفاظ بالأنظمة طوال الصيف، وعلى الأرجح حتى نهاية العام.غير أن الوزارة لفتت إلى عدم وجود خطط لتمديد الإطار الزمني لنشر الأنظمة الدفاعية الصاروخية إلى ما بعد العام 2023.وأشارت إلى أنه اعتبارا من العام 2024، ستشكّل الأنظمة "مساهمة مهمة" لقوة الاستجابة السريعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.وشدّدت على أن نشر أنظمة باتريوت، ليس في بولندا وحسب بل أيضا في سلوفاكيا وليتوانيا، يقتضي اتّخاذ إجراءات لتجديد العديد والعتاد.