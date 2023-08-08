Advertisement

عربي-دولي

كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.. دبابات "مستعملة" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1095780-638271562215858369.jpg
Doc-P-1095780-638271562215858369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال تاجر سلاح، إن دولة أوروبية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة، من طراز "ليوبارد 1" لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.

وكانت دبابات ليوبارد الألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام، بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن تقارير نقلت عنه القول إن الأسعار غير معقولة.
Advertisement

وسلط السجال الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، فالأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالبا ما تكون مملوكة لشركات خاصة.

واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أو أي بي لاند سيستمز"، الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوروبية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية. وقال إنه أيضا لا يمكنه الكشف عن السعر.

وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية مساء الثلاثاء إن شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:44 | 2023-08-09
02:40 | 2023-08-09
02:40 | 2023-08-09
02:08 | 2023-08-09
01:38 | 2023-08-09
01:13 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24