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عربي-دولي
كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.. دبابات "مستعملة" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
08-08-2023
|
23:04
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قال تاجر سلاح، إن دولة أوروبية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة، من طراز "ليوبارد 1" لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.
وكانت دبابات ليوبارد الألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام، بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن تقارير نقلت عنه القول إن الأسعار غير معقولة.
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وسلط السجال الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، فالأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالبا ما تكون مملوكة لشركات خاصة.
واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أو أي بي لاند سيستمز"، الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوروبية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية. وقال إنه أيضا لا يمكنه الكشف عن السعر.
وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية مساء الثلاثاء إن شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا.
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