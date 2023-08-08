بايدن يزور فيتنام "قريبا"

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية نيو مكسيكو: "سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا".وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال كلمته في فعالية جمع تبرعات سياسية بنيو مكسيكو.