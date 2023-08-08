Advertisement

عربي-دولي

بايدن يزور فيتنام "قريبا"

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1095797-638271584421095831.jpg
Doc-P-1095797-638271584421095831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية نيو مكسيكو: "سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا".
Advertisement

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال كلمته في فعالية جمع تبرعات سياسية بنيو مكسيكو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:44 | 2023-08-09
02:40 | 2023-08-09
02:40 | 2023-08-09
02:08 | 2023-08-09
01:38 | 2023-08-09
01:13 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24