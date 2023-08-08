خلع ملابس وتحرش.. فضيحة تهز مسابقة ملكة جمال

شهدت مسابقة ملكة جمال إندونيسيا فضيحة مدوية بعد أن أبلغت أكثر من ست مشاركات الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن وفق ما ذكرت محاميتهن.



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بصورة مفاجئة

وصرحت محامية المتسابقات ميليسا انغريني لفرانس برس ان مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في اندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" اكدوا انه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على اجسادهن".



وتابعت أن "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني اذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".



وقالت إن المتباريات الثلاثين في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن.



كما أضافت أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث. وجاءت الشكوى بعد أن طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة التي أقيمت في العاصمة جاكرتا بين 29 تموز والثالث من آب بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.بصورة مفاجئةوصرحت محامية المتسابقات ميليسا انغريني لفرانس برس ان مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في اندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" اكدوا انه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على اجسادهن".وتابعت أن "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني اذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".وقالت إن المتباريات الثلاثين في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن.كما أضافت أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.

بلاغ وتحقيق

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة جاكرتا ترونويودو ويسنو أنديكو للصحافيين الثلاثاء إن المتباريات قدمن بلاغا للشرطة.



وأوضح أن الشرطة فتحت تحقيقا استنادا الى البلاغ "كأساس لمزيد من التحقيقات".



في المقابل، نشر حساب ملكة جمال الكون، منشور عبر ستوري "انستغرام"، قال فيه "نحن على علم بالإدعاءات المتعلقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا"، مشيرا إلى أنه تم أخذ مزاعم الإعتداء الجنسي على محمل الجد، مؤكدا أن توفير مكان آمن للمرأة هو من أهم أولويات المسابقة العالمية.



أوضاع غير لائقة

كما روت إحدى المتسابقات، خلال مؤتمر صحافي عرضته قناة "كومباس" التلفزيونية الإخبارية، بأنه طُلب منها التقاط بعض الصور لها "في أوضاع غير لائقة". وذكرت المتسابقة، التي رفضت الكشف عن اسمها وغطّت القناة وجهها: "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إليّ... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".



من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أنّها ستحقق في البلاغات التي تقدّمت بها المتسابقات.

وقالت وكالة "رويترز" إنها حاولت الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسّسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّهما لم يردّا.



وتتأهل الفائزة في هذه المسابقة للمنافسة مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام في السلفادور أواخر العام الجاري.