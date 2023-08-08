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عربي-دولي

أردوغان: حل مسألة تصدير الحبوب مرهون بالتزام الغرب بتعهداته

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:38
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ايجاد حل لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود يبقى "رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها".
 
وقال "اعتقد أنه يمكن التوصل الى حل"، مشيرا الى اتصاله الهاتفي الاخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض تمديد الاتفاق بعدما انتهى العمل به في 17 تموز، علما أنه وُقّع برعاية أنقرة والأمم المتحدة.
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كما أضاف الرئيس التركي أمام مؤتمر السفراء في أنقرة "الإسبوع الفائت، خلال محادثتي الهاتفية مع السيد بوتين، أخذنا علما بمطالب روسيا".

واعتبر أن "حل هذه المشكلة هو رهن احترام الدول الغربية لوعودها. لم يتم اتخاذ الاجراءات التي كان من شأنها تحويل الاجواء الايجابية التي اشاعتها مبادرة البحر الاسود الى وقف لاطلاق النار، ثم الى اتفاق سلام دائم".
 
كارثة على المنطقة
وأكد إردوغان أن "موقفنا هنا واضح.. إذا تمددت الحرب نحو البحر الاسود فسيكون ذلك كارثة على منطقتنا".

وكان الرئيس التركي دعا نظيره الروسي الاسبوع الفائت الى "تجنب التصعيد".

يذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 تموز الجاري، وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.
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