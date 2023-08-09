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عربي-دولي

من اجل التصدي للهجرة غير الشرعية... اتفاق بين تركيا وبريطانيا

Lebanon 24
09-08-2023 | 00:39
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قالت بريطانيا إنها أبرمت اتفاقا مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب، وفقا لوكالة "رويترز".
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وفي الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت الحكومة إنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، الثلاثاء، إن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".

وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهدا رئيسيا للعام الجاري، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.(الحرة) 
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