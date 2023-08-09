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عربي-دولي
حول مسألة تصدير الحبوب... هذا ما اعلنه أردوغان
Lebanon 24
09-08-2023
|
00:53
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء أن ايجاد حل لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود يبقى "رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها".
وقال "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل"، مشيرا إلى اتصاله الهاتفي الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض تمديد الاتفاق بعدما انتهى العمل به في 17 تموز/يوليو، علما أنه وُقّع برعاية أنقرة والأمم المتحدة.
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كما أضاف الرئيس التركي أمام مؤتمر السفراء في أنقرة "الأسبوع الفائت، خلال محادثتي الهاتفية مع السيد بوتين، أخذنا علما بمطالب روسيا".
واعتبر أن "حل هذه المشكلة هو رهن احترام الدول الغربية لوعودها. لم يتم اتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها تحويل الأجواء الإيجابية التي أشاعتها مبادرة البحر الأسود الى وقف لإطلاق النار، ثم الى اتفاق سلام دائم".
كارثة على المنطقة
وأكد أردوغان أن "موقفنا هنا واضح.. إذا تمددت الحرب نحو البحر الأسود فسيكون ذلك كارثة على منطقتنا".
وكان الرئيس التركي دعا نظيره الروسي الأسبوع الفائت إلى "تجنب التصعيد".
يذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 تموز الجاري، وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.(العربية)
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