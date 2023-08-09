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عربي-دولي

حزمة مساعدات عسكرية جديدة تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:08
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر أن أميركا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.
وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تزويد أوكرانيا بالمدفعية والأسلحة. سيكون لدينا إعلانات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول المساعدات الإضافية التي نخطط لتقديمها إلى أوكرانيا".
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وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.
عة
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".(سبوتنيك) 
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