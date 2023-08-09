الضحايا بالعشرات... الفيضانات تضرب بكين

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ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، أن 33 شخصا لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، حتى الثامن من اب، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.وكانت وكالة رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن 14 شخصًا لقوا مصرعهم في مدينة شولان شمال شرقي البلاد، بعد فيضانات ناجمة عن الإعصار دوكسوري.ويشهد شمال شرقي الصين وبكين وإقليم خبي سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار للبر في إقليم فوجيان الجنوبي، قبل أسبوعين.وكان 3 من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، من بينهم نائب رئيس البلدية بالمدينة وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية الأحد.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية، وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.وقالت السلطات المحلية إن المياه في بعض قطاعات نهر سونغهوا، النهر الرئيسي في شمال شرق الصين، ورافد نينغيانغ "لا تزال في مستويات مرتفعة على نحو خطير".كما عاد التيار الكهربائي أيضا في الكثير من المناطق التي اجتاحتها فيضانات في بكين وخبي.وذكر التلفزيون المركزي (سي.سي.تي.في) أن "الجهود مستمرة" لإعادة الكهرباء في أقاليم جيلين وهيلونغجيانغ ولياونينغ في شمال شرق الصين.(الحرة)