Advertisement

عربي-دولي

وقف الرحلات الجوية والبحرية.. كوريا الجنوبية تستعد لـ"خانون"

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1095861-638271712459327597.jpeg
Doc-P-1095861-638271712459327597.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر واقعة جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.

أمطار غزيرة ورياح عاتية

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار "خانون" على مناطق جنوبي وشرقي البلاد بعد ظهر الأربعاء.
Advertisement
كما يتوقع وصول الإعصار إلى جزيرة جيجو السياحية جنوبي البلاد بعد ساعات، ثم هبوطه بالقرب من ميناء تونغيونغ بالبر الرئيسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن "خانون" قد يصل إلى وسط البلاد على مدار عدة ساعات، بينما تهب رياح سرعته ما بين 90 إلى 154 كيلومترا في الساعة قبل الانتقال إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.
وأضافت أن السرعة القصوى لرياح خانون ستبلغ 126 كيلومترا في الساعة اعتبارا من التاسعة صباح الأربعاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:45 | 2023-08-09
04:14 | 2023-08-09
03:30 | 2023-08-09
03:27 | 2023-08-09
02:59 | 2023-08-09
02:48 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24