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توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر واقعة جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.أمطار غزيرة ورياح عاتيةوتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار "خانون" على مناطق جنوبي وشرقي البلاد بعد ظهر الأربعاء.كما يتوقع وصول الإعصار إلى جزيرة جيجو السياحية جنوبي البلاد بعد ساعات، ثم هبوطه بالقرب من ميناء تونغيونغ بالبر الرئيسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن "خانون" قد يصل إلى وسط البلاد على مدار عدة ساعات، بينما تهب رياح سرعته ما بين 90 إلى 154 كيلومترا في الساعة قبل الانتقال إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.وأضافت أن السرعة القصوى لرياح خانون ستبلغ 126 كيلومترا في الساعة اعتبارا من التاسعة صباح الأربعاء.