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إقتصاد

حول عوائد النفط... لقاء بين السوداني ووفد كردستان

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:27
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في إطار البحث عن توافق حول قانون لتوزيع عوائد النفط والغاز، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، بحثا خلاله كذلك دعم الحكومة في تنفيذ برامجها.
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ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن اللقاء تناول استمرار الحوارات لحل المشاكل من خلال الاحتكام للدستور، والانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان (المدار بنظام الحكم الذاتي)، المقررة في فبراير 2024، ودعم جهود التنمية على مستوى الدولة.

وفق تصريحات وفا محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن لقاء رئيس الحكومة الاتحادية مع وفد الحزب تضمن النقاش في 3 ملفات رئيسية:

التأكيد على الاتفاق المبرم بخصوص قانون النفط والغاز (توزيع عوائدهما)، وحصة الموازنة، وتفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان.
طالب وفد الحزب الديمقراطي من الحكومة إرسال مستحقات الإقليم الخاصة بحصة الموازنة البالغة 16 تريليون دينار سنويا تقريبا، والتي تأخرت بسبب عدم دخول الموازنة حيز التنفيذ، وتم التأكيد على إرسال كافة مستحقات الإقليم من الموازنة الأيام القادمة.
دعم الحكومة في تنفيذ برامجها، وبناء على ذلك، سلمت حكومة الإقليم الملف النفطي كاملا لشركة "سومو" (الحكومية).
تعتبر الاجتماعات المستمرة مع الجهات السياسية دليلا على حسن نية الحزب الديمقراطي والإقليم.
وشهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول توزيع عوائد النفط والغاز، وسط اتهامات من حكومة كردستان للحكومة الاتحادية بعدم الالتزام بتسليمها ما تعتبرها حصتها من هذه العوائد، فيما متوقع أن يحسم اتفاق حول قانون النفط والغاز، المعروض على الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، هذه الخلافات.(سكاي نيوز عربية) 

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