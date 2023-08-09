"هذا هو التحدي أمام عودة اللاجئين"... هل يدعم بشار الأسد مرشحاً لبنانياً معيناً؟

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شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن "سوريا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح".وفي حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، كشف الأسد أنّ "التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب"، قائلاً إنه "لو تفادينا الحرب كنا سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقاً".وأضاف: "كنا نعرف منذ بداية الحرب أنها ستكون طويلة الأمد"، معتبراً أن "موقف حماس منا كان مزيجاً من الغدر والنفاق".ورأى الأسد أنّ "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، مشيراً إلى أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين".وقال: "الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي"، مؤكداً أن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا".كما لفت الأسد إلى أن "تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر".وتحدّثا عن العلاقة التي تربطه بابنه حافظ، قائلاً: "هي علاقة عائلة ولا أناقش معه قضايا الحكم".