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عربي-دولي

عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين ومصور ومراسل بريف درعا

Lebanon 24
09-08-2023 | 06:13
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انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا في سوريا، مما أودى بحياة 4 أشخاص، بحسب الوكالة السورية للأنباء.

وقالت الوكالة: "استشهد مصور أخبار السورية أحمد المسالمةـ ومراسل قناة سما فراس الأحمد، وعنصرين من قواتنا المسلحة بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم في الشياح بريف درعا، بعد إحباط عملية تهريب مخدرات". (سانا)
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