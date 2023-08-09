لماذا تخشى إسرائيل اتّفاق التطبيع مع السعوديّة؟

ذكرت "سبوتنيك"، أنّ تل أبيب تسعى لإبرام اتفاق تطبيع مع الرياض برعاية أميركية، لكن ذلك يتضمن مخاوف إسرائيلية من حصول المملكة على امتيازات عسكرية تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ويعكف المسؤولون الأمنيون في تل أبيب على دراسة المكاسب العسكرية، التي ستحصل عليها السعودية، في حالة توقيع اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.

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ويتولى جهاز الأمن الإسرائيلي مهمة تقييم هذا الأمر وفقا لما يتوافق مع استراتيجية إسرائيل العسكرية، التي تعتمد على امتلاك أنظمة تسليح وتقنيات عسكرية أكثر تقدما من التي تمتلكها جيوش المنطقة حتى تحافظ على التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي إقليميا.

والشهر الماضي، تحدثت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس توقيع اتفاق أمني مع السعودية ضمن اتفاقية تطبيع محتملة بين الرياض وتل أبيب.



كما تحدث بايدن في تصريحات أخرى، عن عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل مع السعودية، تتضمن صفقة أسلحة أميركية وتحالفا دفاعيا مع المملكة. (سبوتنيك)