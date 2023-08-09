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إقتصاد

كم بلغت الخسائر الإقتصاديّة الناجمة عن الكوارث الطبيعية في النصف الأول من العام 2023؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 14:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم، بلغ حوالى 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

وشهد هذا الرقم تراجعا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة الأضرار حينها حوالى 123 مليار دولار.
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في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذا العام، مقابل 48 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالى 5.3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ حوالى 70 بالمئة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات. (سكاي نيوز)

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