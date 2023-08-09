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عربي-دولي

"إرنا": السفارة السعودية استأنفت عملها في طهران قبل ثلاثة أيام

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:13
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أعلن مصدر مطلع في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن سفارة السعودية في طهران استأنفت عملها رسميا قبل ثلاثة أيام. (روسيا اليوم)


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