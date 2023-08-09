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إقتصاد

إنقطاع واسع للكهرباء في بلدٍ عربيٍّ... ما السبب؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:00
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تشهد مدن ومناطق مختلفة في ليبيا انقطاعات واسعة في الشبكة الكهربائية، بسبب تجربة تجريها شركة "سيمنز" الألمانية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور على "فيسبوك": " تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك.ف، رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور وسيعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من هذه التجارب". (روسيا اليوم)
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