لا كهرباء ولا مياه بالخرطوم.. وانقطاع الاتصالات مستمرّ

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بعد العمليات العسكرية المتتالية في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، ونقص الغذاء وتدهور القطاع الصحي، بدأت موجة نزوح جديدة من الأحياء الجنوبية للعاصمة نحو ولاية الجزيرة، بسحب ما ذكرته "العربية".وأكدت "العربية" أن أجزاء واسعة من الخرطوم وبحري وأم درمان شهدت ليلة من المعارك العنيفة أمس، وسط استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وخدمة الاتصالات.وأوقعت الاشتباكات قتلى بين الجانبين خاصة في أم درمان إثر عمليات برية قام بها الجيش بعد دخول الدعم السريع وتمدده في أحياء سكنية.في حين اتهمت تنسيقيات لجان المقاومة في حي أبوروف بأمدرمان قوات الدعم السريع بإهانة وضرب سكان الحي والأحياء المجاورة عقب انتهاء العمليات العسكرية أمس، والتي كانت الأعنف في المدينة.يذكر أن النزاع الدامي الذي تفجر بين الجانبين منذ 15 نيسام الماضي، لا يزال مستمراً في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، دون التوصل إلى حل يذكر على الرغم من كافة المساعي الدولية والإقليمية. (العربية)