29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تعرفوا إلى أبرز العمليّات العسكريّة الفرنسيّة في الساحل الإفريقيّ
Lebanon 24
09-08-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ فرنسا ترفض بشكل رسمي الإقرار بفشل عملية "برخان"، وتصر على لسان وزير جيوشها أن القوات الفرنسية ساهمت بشكل كبير في دحر الإرهاب في الساحل الإفريقي.
وأُطلقت عمليّة "برخان" في اب عام 2014 لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
Advertisement
وأتت برخان على شكل ملحق لعملية سرفال في مالي التي أُطلقت في كانون الثاني 2013 لمكافحة المجموعات المتطرفة، التي استولت على شمال مالي وكانت تهدد بالتمدد جنوبا.
والعملية كانت الأكبر على الإطلاق فرنسياً في إفريقيا، إذ غطت خمسة دول إفريقية وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. وضمت نحو 4800 عنصر من القوات الفرنسية.
ومن ضمن العمليات الفرنسية في الساحل الإفريقي كانت "سانغاريس"، التي انطلقت في إفريقيا الوسطى عام 2013 في إطار أزمة طائفية هزت البلاد.
وبين أشهر العمليات أيضاَ عملية "بوالي"، التي سبقت عملية "سانغاريس، إضافة إلى عملية "إيبرفييه" في تشاد، في شباط عام 1986، بطلب آنذاك من سلطات البلاد، في إطار النزاع المندلع بين ليبيا وتشاد.
واللافت أن عملية إيبرفييه كانت نقطة انطلاق لأكبر عمليات فرنسية في الساحل الإفريقي، وبقيت تتمدد ويتبدل اسمها، مروراً بعملية سرفال وصولاً إلى عملية برخان الأهم على الإطلاق. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّضا لحادث سير مروّع... إيلي تُوفي وشقيقه طوني نُقل إلى المستشفى
Lebanon 24
تعرّضا لحادث سير مروّع... إيلي تُوفي وشقيقه طوني نُقل إلى المستشفى
07:52 | 2023-08-09
09/08/2023 07:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تُوتّر منطقة لبنانيّة.. تفاصيل تكشف أسماء المتورطين
Lebanon 24
جريمة تُوتّر منطقة لبنانيّة.. تفاصيل تكشف أسماء المتورطين
13:09 | 2023-08-08
08/08/2023 01:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أجسام ظهرت مساء اليوم في سماء مناطق جنوبية.. ما هي طبيعتها؟
Lebanon 24
بالفيديو أجسام ظهرت مساء اليوم في سماء مناطق جنوبية.. ما هي طبيعتها؟
14:46 | 2023-08-08
08/08/2023 02:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن وفاة مسؤول "قوّاتي" في الجنوب.. ماذا كشفت آخر المعطيات؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن وفاة مسؤول "قوّاتي" في الجنوب.. ماذا كشفت آخر المعطيات؟
03:38 | 2023-08-09
09/08/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... سيّدة حاولت الإنتحار في بيروت!
Lebanon 24
بالفيديو... سيّدة حاولت الإنتحار في بيروت!
08:34 | 2023-08-09
09/08/2023 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:04 | 2023-08-09
هل هناك اتفاق وشيك للتطبيع بين السعودية وإسرائيل؟
12:00 | 2023-08-09
تفاصيل مثيرة عن "حزب الله" يكشفها جنرال إسرائيليّ.. ماذا قيلَ عن الحرب؟
11:30 | 2023-08-09
الرحلات البحريّة... لماذا زاد الطلب على السفن العملاقة؟
11:00 | 2023-08-09
إنقطاع واسع للكهرباء في بلدٍ عربيٍّ... ما السبب؟
10:35 | 2023-08-09
تطوّر بارز في النيجر... فرنسا تُهاجم الحرس الوطنيّ
10:25 | 2023-08-09
ترامب: العالم بأسره يضحك علينا
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
09/08/2023 19:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
09/08/2023 19:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
09/08/2023 19:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24