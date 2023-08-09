تعرفوا إلى أبرز العمليّات العسكريّة الفرنسيّة في الساحل الإفريقيّ

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ فرنسا ترفض بشكل رسمي الإقرار بفشل عملية "برخان"، وتصر على لسان وزير جيوشها أن القوات الفرنسية ساهمت بشكل كبير في دحر الإرهاب في الساحل الإفريقي.وأُطلقت عمليّة "برخان" في اب عام 2014 لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.وأتت برخان على شكل ملحق لعملية سرفال في مالي التي أُطلقت في كانون الثاني 2013 لمكافحة المجموعات المتطرفة، التي استولت على شمال مالي وكانت تهدد بالتمدد جنوبا.والعملية كانت الأكبر على الإطلاق فرنسياً في إفريقيا، إذ غطت خمسة دول إفريقية وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. وضمت نحو 4800 عنصر من القوات الفرنسية.ومن ضمن العمليات الفرنسية في الساحل الإفريقي كانت "سانغاريس"، التي انطلقت في إفريقيا الوسطى عام 2013 في إطار أزمة طائفية هزت البلاد.وبين أشهر العمليات أيضاَ عملية "بوالي"، التي سبقت عملية "سانغاريس، إضافة إلى عملية "إيبرفييه" في تشاد، في شباط عام 1986، بطلب آنذاك من سلطات البلاد، في إطار النزاع المندلع بين ليبيا وتشاد.واللافت أن عملية إيبرفييه كانت نقطة انطلاق لأكبر عمليات فرنسية في الساحل الإفريقي، وبقيت تتمدد ويتبدل اسمها، مروراً بعملية سرفال وصولاً إلى عملية برخان الأهم على الإطلاق. (سكاي نيوز)