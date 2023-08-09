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عربي-دولي

قائد الجيش الإيرانيّ: أعداؤنا ليس لديهم سوى خيار واحد

Lebanon 24
09-08-2023 | 09:10
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قال القائد العام للجيش الإيرانيّ اللواء عبد الرحيم موسوي، إنّ "أعداء طهران لم يعدّ لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضدّ إيران". (سبوتنيك)
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ايران

عبد الرحيم موسوي

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