قائد الجيش الإيرانيّ: أعداؤنا ليس لديهم سوى خيار واحد

قال القائد العام للجيش الإيرانيّ اللواء عبد الرحيم موسوي، إنّ "أعداء طهران لم يعدّ لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضدّ إيران". (سبوتنيك)

Advertisement