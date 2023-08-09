قتلوا شرطيّاً لأنّه رافق فريقاً طبيّاً للتطعيم ضدّ شلل الأطفال!

Advertisement

قُتل شرطي على أيدي مسلحين هاجموا قوات الأمن المرافقة لفريق طبي للتطعيم ضد شلل الأطفال شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن كثيرا ما يستهدف مسلحون فرق مكافحة شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم، زاعمين زورا أن هذه الحملات مؤامرة غربية لإصابة الأطفال بالعقم.تعد باكستان وأفغانستان آخر دولتين في العالم لم يتم فيهما القضاء على شلل الأطفال. (روسيا اليوم)