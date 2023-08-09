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عربي-دولي

مع امتدادها للبحر الأسود.. حرب أوكرانيا تقترب من "الناتو"

Lebanon 24
09-08-2023 | 13:00
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كتبت "الحرة": أصبح البحر الأسود مسرحا خطيرا للتوترات العسكرية والجيوسياسية بعد قرار موسكو الشهر الماضي، الانسحاب من صفقة الحبوب الأممية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبعد أن كان بعيدا إلى حد ما من القتال الشرس على الخطوط الأمامية، يضع البحر الأسود روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في نوع من القرب الذي لا يوجد في مسارح الحرب الأخرى مثل الدفاع عن كييف أو معركة باخموت مما يزيد من خطر المواجهة.
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وتقوم السفن الحربية الروسية بدوريات في مياه البحر الأسود، وتطلق الصواريخ على البلدات الأوكرانية، بينما تنشئ حصارا فعليا على الموانئ الأوكرانية وتهدد أي سفينة تحاول العبور. وتستخدم أوكرانيا المسيرات البحرية التي تحمل المتفجرات لضرب الموانئ والسفن الروسية، وهو تهديد متزايد في ترسانة كييف. 
وفي المجال الجوي، تحلق طائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار التابعة للناتو وحلفائه فوق المياه الدولية، لجمع المعلومات الاستخبارية المستخدمة لعرقلة الغزو الروسي، حتى في الوقت الذي تملأ فيه روسيا السماء بطائراتها الخاصة.
 
 
وقال إيفو دالدر، السفير الأميركي السابق لدى حلف الناتو الذي يدير مجلس شيكاغو للشؤون العالمية: "أصبح البحر الأسود الآن منطقة نزاع - منطقة حرب وثيقة الصلة بحلف شمال الأطلسي مثل غرب أوكرانيا".


وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز الماضي، تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة، كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ شباط 2022. وبعد الانسحاب من صفقة الحبوب، دمرت روسيا موانئ البحر الأسود الأوكرانية لإعاقة شحنات الحبوب الداعمة للاقتصاد الأوكراني، وحتى ضربت مواقع على نهر الدانوب على بعد بضع مئات الأمتار من رومانيا، العضو في الناتو.

وأدى الهجوم إلى تصعيد المخاوف من انجرار الحلف العسكري إلى الصراع في أوكرانيا.

ويثير ذلك تحديات جديدة لحلف الناتو، حيث يسعى لدعم مبدأ مركزي من مبادئ القانون الدولي - حرية الملاحة في البحر - دون دفع الحلف إلى صراع مباشر مع القوات الروسية.

كما تخلف العمليات العسكرية في البحر الأسود، تداعيات على أسواق الطاقة العالمية والإمدادات الغذائية العالمية. (الحرة)

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