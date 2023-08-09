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ترامب: العالم بأسره يضحك علينا

Lebanon 24
09-08-2023 | 10:25
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في خضم ما يواجهه من اتهامات، أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنشور جديد على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها.

وذكّر ترامب أن لوائح الاتهام الموجهة ضده ليست "مشروعة"، مضيفاً أنه تم إلقاؤها عليه بسرعة وبشكل عشوائي، بما في ذلك الاتهامات المحلية، من قبل خصمه السياسي جو بايدن.
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كما أردف أن "سياسيين فاسدين" يخرقون القانون من أجل إعادة انتخابهم، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك غضب عارم بسبب هذا المستوى المنخفض الجديد في السياسة الأميركية".

كذلك قال: "لقد أصبح بلدنا مركزاً تفاعلياً للمخدرات والقذارة والجريمة"، لافتاً إلى أنه "يتم غزو حدودنا ولا يملك "قائدنا" غير الكفؤ بشكل صارخ أي دليل".

وأكد أنه "قبل 3 سنوات كان لدينا الحدود الأقوى والأكثر أماناً في التاريخ".

وختم قائلاً: "اليوم هو الأسوأ، والعالم بأسره يضحك علينا. فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". (العربية)
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