Advertisement

عربي-دولي

غرق 41 مهاجرا قبالة إيطاليا

Lebanon 24
09-08-2023 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1096067-638272084776878000.jpg
Doc-P-1096067-638272084776878000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 41 مهاجرا مصرعهم اليوم الأربعاء بانقلاب زورقهم في مضيق صقلية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
 
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بأن "زورق المهاجرين أبحر من صفاقس في تونس".
Advertisement

يذكر أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ 42 مهاجرا في 22 نيسان الماضي قبالة لامبيدوزا، حيث وصل 640 مهاجرا إلى الجزيرة، كما وصل 179 مهاجرا في اليوم التالي على متن 4 قوارب.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام الجاري وحتى نيسان الماضي نحو 36 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بواقع أكثر من 4 أضعاف من وصلوها في الفترة نفسها خلال العامين السابقين. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-08-09
18:28 | 2023-08-09
17:17 | 2023-08-09
16:15 | 2023-08-09
16:00 | 2023-08-09
15:19 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24