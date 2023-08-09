أمر بتفتيش حساب ترامب على تويتر.. وثائق تكشف!

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وأدت مقاومة تويتر الأولية للامتثال للأمر إلى قيام قاض فيدرالي بتغريم الشركة 350 ألف دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". في خضم ما يواجهه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتهامات، أظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثاً، أن المدعي الخاص جاك سميث سعى للحصول على أمر تفتيش لحساب ترامب على تويتر في كانون الثاني.وأدت مقاومة تويتر الأولية للامتثال للأمر إلى قيام قاض فيدرالي بتغريم الشركة 350 ألف دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو".

وقد أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة مؤخراً تلك الغرامة.



يذكر أن جاك سميث الذي وجه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية. (العربية)