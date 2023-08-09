السفارة السعودية استأنفت عملها في طهران منذ ثلاثة أيام

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أعلن مصدر مطلع لـ "وكالة إرنا للأنباء" أن سفارة السعودية في طهران استأنفت عملها رسمياً منذ ثلاثة أيام.تجدر الإشارة إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسمياً في 6 حزيران 2023.يأتي ذلك بعد البيان الثلاثي بين طهران وبكين والرياض الذي أعقبه في 10 آذار 2023 إعلان استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.