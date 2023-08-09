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عربي-دولي

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار بقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين

Lebanon 24
09-08-2023 | 16:15
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أعلنت واشنطن فرضها حظرا على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.
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