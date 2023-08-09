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زيارة عطاف إلى واشنطن تبديد لشكوك بايدن

Lebanon 24
09-08-2023 | 18:28
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تعتبر أوساط سياسية جزائرية أن الهدف من زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى واشنطن هو تبديد شكوك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يخص علاقات الجزائر بروسيا والصين، والتي تظهر أن نظام الرئيس عبد المجيد تبون قد حسم أمره بالتوجه شرقا، وهو ما قد يثير غضب الأميركيين.
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وقالت هذه الأوساط إن الزيارة في واقع الأمر هي استدعاء وليست دعوة، من أجل تقديم تفسير لخيارات السلطة الجزائرية ومواقفها حول عدة قضايا إقليمية ودولية، وتقديم إجابات عن أسئلة تعبر عن قلق أميركي من اندفاع الجزائر باتجاه خصميْ الولايات المتحدة اللدودين روسيا والصين.
غير أن مقربين من السلطة يقولون إن تزامن الزيارة مع انعقاد الجلسة الدورية للحوار الإستراتيجي يضفي عليها طابعا تشاوريا وتبادلا لوجهات النظر حول الملفات المختلفة أكثر من كونه مؤشرا على وجود ضغوط، حتى وإن كشف الطابع الاستعجالي للزيارة انشغالات أميركية مستجدة بشأن ما وصف بالانحياز الجزائري لصالح رموز المعسكر الشرقي. (العرب)
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