زيارة عطاف إلى واشنطن تبديد لشكوك بايدن

Advertisement

تعتبر أوساط سياسية جزائرية أن الهدف من زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى واشنطن هو تبديد شكوك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يخص علاقات الجزائر بروسيا والصين، والتي تظهر أن نظام الرئيس عبد المجيد تبون قد حسم أمره بالتوجه شرقا، وهو ما قد يثير غضب الأميركيين.وقالت هذه الأوساط إن الزيارة في واقع الأمر هي استدعاء وليست دعوة، من أجل تقديم تفسير لخيارات السلطة الجزائرية ومواقفها حول عدة قضايا إقليمية ودولية، وتقديم إجابات عن أسئلة تعبر عن قلق أميركي من اندفاع الجزائر باتجاه خصميْ الولايات المتحدة اللدودين روسيا والصين.غير أن مقربين من السلطة يقولون إن تزامن الزيارة مع انعقاد الجلسة الدورية للحوار الإستراتيجي يضفي عليها طابعا تشاوريا وتبادلا لوجهات النظر حول الملفات المختلفة أكثر من كونه مؤشرا على وجود ضغوط، حتى وإن كشف الطابع الاستعجالي للزيارة انشغالات أميركية مستجدة بشأن ما وصف بالانحياز الجزائري لصالح رموز المعسكر الشرقي.