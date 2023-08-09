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عربي-دولي

اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
09-08-2023 | 23:22
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خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في كيتو مساء أمس الأربعاء، قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأكد الرئيس الاكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا إن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.
 
 
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وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب.

وقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد".

وأضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.(العربية)

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