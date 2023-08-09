اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي.. شاهدوا ماذا حصل

خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في كيتو مساء أمس الأربعاء، قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه، وفق ما أفاد مسؤولون.



وأكد الرئيس الاكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".



كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا إن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.

My thoughts and prayers are with Ecuador .... Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country... Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf — Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) August 10, 2023 Advertisement

وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب.



وقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد".



وأضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.(العربية)



