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ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية.. هذا ما كشفه زيلينسكي

Lebanon 24
10-08-2023 | 00:47
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي أمس الأربعاء ان ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي "هناك أخبار سارة من ألمانيا، ما اتفقنا عليه بالضبط مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنظمة باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك يا أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا ضد الإرهاب الروسي".
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وأعلنت برلين في وقت سابق أمس الأربعاء أنها قررت شحن قاذفتين أخريين من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "هذا سيقربنا بالتأكيد من إنشاء درع جوي متكامل لأوكرانيا. سيساعد هذا الناس والمدن والقرى".(سكاي نيوز)

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