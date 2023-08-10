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عربي-دولي

الصين ترسل سفناً وطائرات مقاتلة نحو تايوان.. ضغط عسكري أم استعراض للقوة؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 02:41
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أكدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن الصين أرسلت سفنا بحرية ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة باتجاه الدولة الجزيرة، لمواصلة ضغطها العسكري على الجزيرة.

وتدعي الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها الخاصة بها، وقد أرسلت بانتظام رحلات جوية نحو الجزيرة ردًا على الأنشطة السياسية للجزيرة. في العام الماضي، أرسلت أيضًا سفنًا بحرية، بالإضافة إلى مركبات بدون طيار للدوران حول المياه بالقرب من الجزيرة.
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وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 33 طائرة حربية، و6 سفن تابعة للبحرية في الفترة ما بين الساعة السادسة من صباح الأربعاء إلى السادسة من صباح الخميس، حيث حلقت الطائرات المقاتلة من طراز جيه -10 وجيه -16 عبر خط الوسط وإلى الجنوب الغربي من تايوان.

وقالت الوزارة في بيان سابق أمس الأربعاء، إن الجيش التايواني تعقب خمس سفن أثناء إبحارها بالتنسيق مع رحلات الطائرات المقاتلة، كما استخدمت أنظمة صواريخ أرضية لتتبع الطائرات، حيث عبرت 10 منها خط الوسط لمضيق تايوان، وهو حدود غير رسمية اعتُبرت منطقة عازلة بين الجزيرة والبر الرئيسي.

وردًا على الضغط العسكري الصيني المتصاعد، تشتري تايوان أسلحة وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها، ففي تموز، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بيع بقيمة 345 مليون دولار لتايوان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية ومراقبة وأسلحة نارية وصواريخ.(العربية)

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