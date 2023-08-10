الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب مخدرات عند الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط عملية تهريب 50 كيلوجرام من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.



وقال الجيش، في بيان، إن قيمة الشحنة المصادرة بلغت حوالي مليوني شيكل (نحو 540 ألف دولار)، مشيراً إلى أنه صادر المركبة التي استخدمها المهربون في عمليتهم.

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