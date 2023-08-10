

بصرف النظر عن الخسائر الفادحة مادياً ومعنوياً، إلا أن الخطر الأكبر للحرب في أوكرانيا تمثل في التهديد باستخدام الأسلحة النووية وخطر انزلاق الناتو إلى حرب عالمية ثالثة.

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وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "وعد الرئيس الاميركي جو بايدن، مرارًا وتكرارًا، بأن ذلك لن يحدث. ولكن في حين تجنب الناتو حتى الآن الانجرار إلى الحرب مع روسيا وإشعال حرب عالمية ثالثة على الحدود الروسية الأوكرانية، فإن الخطر انتقل إلى الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في الوقت الحالي. على الجانب البيلاروسي، بدأ الجيش تدريباته على طول الحدود مع أعضاء الناتو بولندا وليتوانيا. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن ما يزيد عن 10000 جندي من مجموعة "فاغنر" الروسية توجهوا إلى بيلاروسيا في تموز، ويقوم قوات هذه المجموعة بتدريب القوات الخاصة البيلاروسية على بعد أميال قليلة من الحدود. أما على الجانب البولندي، فبدأت قوات البلاد تحتشد رداً على ذلك، واتهم المسؤولون في وارسو بيلاروسيا بالترحيب بـ"إعادة انتشار" قوات فاغنر وانضمامها "إلى الجناح الشرقي لحلف الناتو لزعزعة استقراره"."

وتابع الموقع، "في غضون ذلك، اتهم البولنديون بيلاروسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي بواسطة طائرات هليكوبتر عسكرية. من جانبها، نفت بيلاروسيا ذلك، واتهمت بولندا باختلاق الأمور لتبرير حشد القوات البولندية على الحدود. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، في ذلك الوقت "الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الموقف وعدم استخدامه لعسكرة المنطقة الحدودية". إن التوترات تتصاعد لدرجة أن العالم ينتظر كيف يمكن لخطوة واحدة خاطئة أن تشعل المنطقة. وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك الخميس الماضي إن "ردنا على الاستفزاز هو زيادة حجم الجيش البولندي على الحدود الشرقية للبلاد من خلال إعادة انتشار القوات من الغرب"."

وأضاف الموقع، "تدرس بولندا الآن إغلاق حدودها مع بيلاروسيا جزئيًا بسبب القلق من أن يعبر قوات "فاغنر" إلى البلاد متنكرين في زي مهاجرين أو حتى استخدام اللاجئين للقيام بخطوات استفزازية. أما روسيا، من جهتها، حذرت من الهجمات البولندية على بيلاروسيا، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "شن عدوان على بيلاروسيا يعني شن عدوان على روسيا الاتحادية، وسنرد على ذلك بكل الموارد المتاحة". في الواقع، إن هذه الخطوة من الجانب الروسي يمكن تدفع دول الناتو إلى تنفيذ المادة الخامسة".

ورأى الموقع أن "الخبراء لا يعتقدون أن أياً من الجانبين يريد اتخاذ الخطوة الأولى. وقال ألكسندر هيل، أستاذ التاريخ العسكري في جامعة كالغاري، للموقع إنه وبناءً على المعلومات المتاحة، "يبدو أنه من غير المرجح أن يتورط فاغنر في أي نوع من التوغلات في الأراضي البولندية من بيلاروسيا". ولم يمض وقت طويل منذ أن اقترح أندرس راسموسن، رئيس الناتو السابق والمستشار الحالي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انشاء "تحالف الراغبين" للقتال نيابة عن أوكرانيا. وقال قبل قمة فيلنيوس في تموز إنه "إذا لم يتمكن الناتو من الاتفاق على مسار واضح للمضي قدمًا، فهناك احتمال واضح أن تتخذ بعض الدول إجراءات بشكل فردي". وأضاف: "نحن نعلم أن بولندا منخرطة في تقديم مساعدة ملموسة لأوكرانيا، ولن أستبعد احتمال أن تشارك بشكل أقوى وأن تتبعها دول البلطيق، وربما قد يشمل ذلك إمكانية نشر قوات على الأرض"."

وتابع الموقع، "لكن أناتول ليفين، مدير البرنامج الأوراسي في معهد كوينسي، قال إن بولندا لن "تتخذ على الأرجح الخطوة الأولى، لأن هذا لن يحظى بشعبية كبيرة لدى معظم دول الناتو الأخرى". وصرح جيفري روبرتس، الأستاذ الفخري للتاريخ في جامعة كوليدج كورك، للموقع أنه من الصعب رؤية "بولندا تفعل أي شيء بدون الدعم الكامل والموافقة المسبقة من الولايات المتحدة. إن التحرك البولندي ضد بيلاروسيا سيعني الحرب مع روسيا، وليس هذا ما تسعى إلى وارسو إلى تحقيقه".

وختم الموقع، "يبقى الأمل ألا يؤدي سوء فهم، أو وقوع أي حادث آخر، إلى تطور الأمور بين هاتين الدولتين نحو الأسوء".