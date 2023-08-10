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عربي-دولي

التقدم محدود.. قلق أميركي من فشل الهجوم الأوكراني

Lebanon 24
10-08-2023 | 03:57
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على الرغم من إعلان الرئيس الأوكراني توسيع الهجوم المضاد إلا أن التقدم على الأرض كان محدودا واصطدم بتحصينات روسية عتيدة في الخطوط الدفاعية نجحت حتى الآن بشكل كبير في عرقلة التقدم الأوكراني.

مسؤول دبلوماسي أميركي أكد أن هناك مخاوف من دخول موسم الشتاء دون تحقيق تقدم يذكر، الأمر الذي قد يؤثر على حجم الدعم الغربي لأوكرانيا.
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كما حذر الدبلوماسي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على المشهد السياسي الأميركي خصوصا مع تحول الملف لمحور مهم في التجاذبات بين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

فما الأوراق التي لا زالت في يد كييف؟ وهل يمكن أن نشهد تراجعا فعليا في الدعم الغربي المفتوح لأوكرانيا؟

يقول الأكاديمي والدبلوماسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، لـ "سكاي نيوز عربية" انه على مدى عدة أشهر، لم ينجح الهجوم المضاد الأوكراني.

ولفت إلى ان القيادة العسكرية الأوكرانية تريد أن تورط حلف الناتو بشكل كامل في الحرب.

وأضاف: " الهجوم من طرف القوات الأوكرانية التي تدربت في الدول الغربية، مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لا يعطي نتيجة: معتبرا ان الإدارة الأميركية قلقة بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

ومن واشنطن، أوضح الدبلوماسي السابق بريت بروين لـ "سكاي نيوز عربية" انه ليس من الصحيح القول إن الأوكرانيين لا يحققون تقدماـ هم يحققون تقدما بطئيا بكل تأكيد ويختبرون خطوط الدفاع الروسية".
    
وتابع: "سيحاولون إيجاد نقاط الضعف ثم سيضغطون عليها، وهذا الأمر سيستغرق الوقت كما هو معلوم. الأوكرانيون يتخذون وسائل شتى في مهاجمة الروس." (سكاي نيوز)

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