Advertisement

عربي-دولي

في تركيا... توقيف 3 عناصر من داعش

Lebanon 24
10-08-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1096251-638272641711075539.jpg
Doc-P-1096251-638272641711075539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال تخطيطهم لتنفيذ عملية شمال سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات في "الجيش الوطني السوري" وهو فصيل سوري موال لأنقرة "قامت بعملية دعمتها الاستخبارات التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عملية نبع السلام" وهي منطقة نفوذ للفصائل الموالية لتركيا.
Advertisement

وأوضحت أنه نتيجة للتعاون بين الاستخبارات التركية والفصيل السوري "تم الكشف عن مواقع عناصر داعش الإرهابي يتولون مواقع قيادة داخل التنظيم".

وأكدت أن "الجيش الوطني السوري" نفذ عملية دعمتها الاستخبارات التركية استخباراتياً وعملياً، ألقت القبض فيها على 3 إرهابيين من داعش كانوا يعدون لعملية إرهابية.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-08-10
06:45 | 2023-08-10
06:30 | 2023-08-10
06:00 | 2023-08-10
05:39 | 2023-08-10
04:52 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24