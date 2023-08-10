بولندا سترسل 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا.. ما السبب؟

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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عزم بلاده إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود البولندية البيلاروسية.وقال بلاشتشاك في مقابلة مع الإذاعة البولندية، اليوم الخميس: "سيكون هناك حوالي 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف منهم سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر، و6 آلاف سيتواجدون في المنطقة".ووفقا للوزير البولندي، يتطور الجيش البولندي بنشاط ويتسلح بمعدات عسكرية حديثة، مضيفا "في غضون عامين، سنملك أقوى جيش في أوروبا"، مشددا على أن عدد القوات المسلحة البولندية يبلغ حاليا 170 ألف جندي.يذكر أن بولندا قررت زيادة تعزيز وجودها العسكري على الحدود البولندية البيلاروسية عقب انتقال قوات "فاغنر" إلى بيلاروسيا، وحادثة الانتهاك المزعوم للحدود الجوية البولندية من قبل مروحيتين عسكريتين بيلاروسيتين.ويذكر أن السبب الرئيسي لقيام السلطات البولندية بتعزيز حدودها مع بيلاروسيا هو مخاوفها من اندلاع موجة جديدة من الهجرة التي تستمر منذ خريف عام 2021.وتزعم السلطات البولندية، أن الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية أثارتها سلطات بيلاروسيا وروسيا من أجل زعزعة استقرار الوضع على الجانب الشرقي من حلف "الناتو"، في حين نفت موسكو ومينسك مرارا هذه الاتهامات.(العربية)