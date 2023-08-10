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عربي-دولي
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بعد اغتيال مرشح رئاسي
Lebanon 24
10-08-2023
|
05:39
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أعلنت السلطات في الإكوادور فرضها حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً، بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه أثناء مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو، أمس الأربعاء.
وقال الرئيس الإكوادوري غويلرمو لاسوو في كلمة بثت عبر يوتيوب إن القوات المسلحة في حالة تعبئة في كافة الأراضي الوطنية،، لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد وانتخابات حرة وديموقراطية ستبقى على موعدها في 20 آب الجاري.
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وتعهد لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فيافيسينسيو، داعيا كبار المسؤولين الأمنيين إلى اجتماع طارئ، كما أعلن بمرسوم له حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.
وعبر منصة "إكس"، قال لاسو إن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب، وإن الجريمة المنظمة تجاوزت الحد بكثير.
وأفاد مكتب المدعي العام أنه ألقي القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونقل مصابا بجروح بالغة إلى وحدة تابعة للادعاء العام في كيتو التي أكدت بدورها وفاته.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيافيسينسيو (59 عاما) كان سيحصل على 7.5% من الأصوات ليأتي خامسا من بين 8 مرشحين بالانتخابات المقررة في 20 آب الجاري.
وكان اليميني الوسطي فيلافيسينسيو البالغ 59 عاما وهو صحفي وعضو في البرلمان، تعهد بمكافحة الفساد وتقليل التهرب الضريبي إذا تم انتخابه.
وأشارت النيابة العامة أيضا إلى وقوع "تسعة جرحى من بينهم مرشحة إلى البرلمان وشرطيان". (روسيا اليوم)
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