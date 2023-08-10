حريق ضخم في مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسي.. وتحذير من انفجار (فيديو)

اندلع حريق كبير صباح اليوم الخميس، في صومعة حبوب "سيكا أتلانتيك" الواقعة في منطقة لا باليس، بالقرب من ميناء لاروشيل التجاري، جنوب غربي فرنسا.



وهرعت عشرات سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، فيما حذرت وسائل إعلام محلية من مخاطر انفجار وانتشار حريق.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن تعطل الحزام الناقل الذي يسمح بنقل حبوب القمح داخل الصومعة أدى إلى الحريق.





وكان عشرون شخصا في الصومعة عندما اندلع الحريق، وقد تم إخلاء الجميع من قبل رجال الإطفاء، الذين قاموا أيضا بإخلاء سكان المنزل المجاور للصومعة، فيما تم فرض طوق أمان بطول 200 متر في محيط مكان الحريق إلى حين إطفاء النيران.( روسيا اليوم)

#فرنسا 🇫🇷



اشتعلت النيران في مصاعد الحبوب في ميناء لاروشيل الفرنسي pic.twitter.com/mhwh7UC4AK — Saif_CH (@CH19845854) August 10, 2023 Advertisement