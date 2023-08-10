حريق ضخم في مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسي.. وتحذير من انفجار (فيديو)

#فرنسا 🇫🇷
اشتعلت النيران في مصاعد الحبوب في ميناء لاروشيل الفرنسي pic.twitter.com/mhwh7UC4AK
— Saif_CH (@CH19845854) August 10, 2023
#فرنسا 🇫🇷
اشتعلت النيران في مصاعد الحبوب في ميناء لاروشيل الفرنسي pic.twitter.com/mhwh7UC4AK
بالفيديو | اندلاع حريق كبير في صوامع حبوب تخزن عدة آلاف من الأطنان من القمح بالقرب من ميناء #لاروشيل التجاري في غرب #فرنسا pic.twitter.com/F3e9zWhhho
— يونيوز (@UnewsAgency1) August 10, 2023
بالفيديو | اندلاع حريق كبير في صوامع حبوب تخزن عدة آلاف من الأطنان من القمح بالقرب من ميناء #لاروشيل التجاري في غرب #فرنسا pic.twitter.com/F3e9zWhhho