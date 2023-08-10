اليمن.. مقتل قائد قوات الحزام الأمني العميد عبد اللطيف السيد

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قتل قائد قوات الحزام الأمني، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه بمنطقة وادي عويمران.وقالت مصادر أمنية أن قائد قوات الحزام الأمني العميد عبد اللطيف السيد قتل إثر هذا التفجير برفقة عدد من الجنود.ونقل جثمان السيد لاحقا إلى مدينة عدن.وكان العميد عبداللطيف السيد قد تم تعيينه قائدا للحزام الأمني بمحافظة أبين، قبل أقل من أسبوع. (سكاي نيوز)