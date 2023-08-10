انتزع جزءا من ساقها.. قرش يهاجم امرأة في نيويورك وصورة ترصد حجم الكارثة!

تعرضت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما لهجوم من قرش مفترس في روكواي بيتش، في هجوم هو الأول في مياه مدينة نيويورك منذ عقود.

وقالت متحدثة باسم إدارة الحدائق بالمدينة، إن المرأة التي تدعى تاتيانا كولتونيوك قيل إنها من أوكرانيا، تعرضت للعض في ساقها اليسرى عندما كانت تسبح بالقرب من بيتش 59. وانتزع القرش بعضته جزءا من ساقها، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.



وكانت كولتونيوك تسبح بمفردها عندما سمع رجال الإنقاذ صراخها طلبا للمساعدة.

وبحسب تقرير الشرطة فإن حالة المرأة "خطيرة لكنها مستقرة"، كاشفاً التقرير أن السيدة فقدت حوالي 20 رطلا من لحمها نتيجة العضة.