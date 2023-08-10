Advertisement

عربي-دولي

انتزع جزءا من ساقها.. قرش يهاجم امرأة في نيويورك وصورة ترصد حجم الكارثة!

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1096277-638272707645043565.jpg
Doc-P-1096277-638272707645043565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما لهجوم من قرش مفترس في روكواي بيتش، في هجوم هو الأول في مياه مدينة نيويورك منذ عقود.
وقالت متحدثة باسم إدارة الحدائق بالمدينة، إن المرأة التي تدعى تاتيانا كولتونيوك قيل إنها من أوكرانيا، تعرضت للعض في ساقها اليسرى عندما كانت تسبح بالقرب من بيتش 59. وانتزع القرش بعضته جزءا من ساقها، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.

وكانت كولتونيوك تسبح بمفردها عندما سمع رجال الإنقاذ صراخها طلبا للمساعدة.
 
 
وبحسب تقرير الشرطة فإن حالة المرأة "خطيرة لكنها مستقرة"، كاشفاً التقرير أن السيدة فقدت حوالي 20 رطلا من لحمها نتيجة العضة.
 
 
Advertisement


ووفقا لملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا، وهو قاعدة بيانات لجميع هجمات أسماك القرش المعروفة، كان هناك 20 هجوما غير مبرر لأسماك القرش في ولاية نيويورك منذ عام 1837.


وذكر أن الهجوم الذي تعرضت له كولتونيوك، هو أول هجوم مؤكد من قبل أسماك القرش في مدينة نيويورك منذ الخمسينيات. وكانت آخر عضة سمكة قرش موثقة في المدينة المدرجة في قاعدة البيانات في عام 1958، عندما تعرض رجل للعض من قبل سمكة قرش بعد استفزازها. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2023-08-10
10:00 | 2023-08-10
09:30 | 2023-08-10
09:00 | 2023-08-10
08:30 | 2023-08-10
08:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24