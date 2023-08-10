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عربي-دولي

بالدموع.. أردوغان يودّع قائد القوات البرية بعد إحالته للتقاعد (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2023 | 09:00
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ودع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد القوات البرية موسى آوسفر بعد إحالته للتقاعد.

وخلال حفل تكريم لعدد من القادة العسكريين الذين سيشاركون للمرة الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن القومي، قال آوسفر لأردوغان: "أنا بدأت الخدمة العسكرية عام 1971، وأتممتها إلى انعقاد الهيئة العسكرية اليوم... أريد أن أشكركم وأعانقكم"، ليمد يده إلى أردوغان ليسلم عليه، ومن ثم يعانقان بعضهما البعض، في مشهد بدا فيه الرئيس التركي متأثرا، وقال: "هو متأثر لكنه جعلنا نتأثر أيضا".
 
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وكان أردوغان كرّم القادة العسكريين يوم أمس الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقد أهدى ساعة وقطعة خزفية، لكل من قائدي القوات البرية موسى آوسفر، والجوية أتيلا غولان، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي ألبر أسر، الذين سيحالون للتقاعد يوم 30 آب الجاري.

كما قلد رئيس جهاز الاستخبارات السابق وزير الخارجية الحالي، هاكان فيدان، "وسام الخدمة المتميزة". (روسيا اليوم)
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