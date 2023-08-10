خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.. مسؤولة أميركية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو وصور)

عثرت رئيسة بلدية مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن رئيسة البلدية جين كاستور، عثرت على 32 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة في مياه المحيط الأطلسي، وقد قدرت قيمة المخدرات بـ1.1 مليون دولار، وفقاً لرئيس دوريات الحدود الأميركية في قطاع ميامي، والتر سلوسار.
وقال سلوسار في منشور على منصة "إكس" إن الكوكايين "اكتشفه قارب ترفيهي خلال عطلة نهاية الأسبوع وصادرته عناصر حرس الحدود".
وشارك صورا للرزم المختومة بفراشة أرجوانية، فيما لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على المخدرات قبل اليوم.
من جهتها، قالت كاستور إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز"، قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزما من الكوكايين في الماء.
وأشارت كاستور إلى أنها كانت واثقة بأن ما رأته كان كميات من الكوكايين، إذ سمحت لها أكثر من 3 عقود أمضتها في شرطة تامبا، بينها 6 سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات.
وحملت الأسرة رزمة المخدرات على القارب، وكانت الحزم المعبأة بإحكام مرئية تحت طبقات من الشرائط البلاستيكية.
وسجلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة "مونرو"، فيما تسلمت دورية من حرس الحدود الشحنة بعد ذلك. (روسيا اليوم)