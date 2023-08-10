خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.. مسؤولة أميركية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو وصور)

عثرت رئيسة بلدية مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن رئيسة البلدية جين كاستور، عثرت على 32 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة في مياه المحيط الأطلسي، وقد قدرت قيمة المخدرات بـ1.1 مليون دولار، وفقاً لرئيس دوريات الحدود الأميركية في قطاع ميامي، والتر سلوسار.

Mayor finds 70 pounds of cocaine during fishing trip pic.twitter.com/QfVxUoRJBG — Frank Wiley (@frankwileywtsp) August 9, 2023 Advertisement



وقال سلوسار في منشور على منصة "إكس" إن الكوكايين "اكتشفه قارب ترفيهي خلال عطلة نهاية الأسبوع وصادرته عناصر حرس الحدود". وقال سلوسار في منشور على منصة "إكس" إن الكوكايين "اكتشفه قارب ترفيهي خلال عطلة نهاية الأسبوع وصادرته عناصر حرس الحدود".