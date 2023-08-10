29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع توسع المعارك.. ما فرص وقف الحرب في السودان؟
Lebanon 24
10-08-2023
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل غياب الحلول الدبلوماسية والسياسية واستمرار الدعم الخارجي للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى تمسكهما بالخيار العسكري، رجح ضيفا برنامج "ما وراء الخبر" أن يتجه الصراع في السودان نحو المزيد من التصعيد.
Advertisement
وفي هذا السياق، أعرب مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق عن قلقه بشأن العنف المتزايد وتراجع الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السودانية، مؤكدا أن الطرفين المتصارعين يتعادلان من ناحية القوة، ولا يمكن لأحدهما أن يحسم المعركة لصالحه، وطالما يحصلان على دعم خارجي في مجال الأسلحة فسيتسبب ذلك في إطالة أمد الحرب، وفق قوله.
الضيف الأميركي طالب في حديثه لحلقة (2023/8/9) من برنامج "ما وراء الخبر"، بوقف إطلاق النار في السودان من أجل الشروع في المفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وقال إن الجهد الأميركي يحتاج إلى وقف إطلاق النار وإلى دعم إنساني للمحتاجين، وإن الأمم المتحدة لن ترسل أي قوة لحفظ السلام في السودان حتى يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن المشكلة أن لا أحد من الطرفين المتصارعين يستطيع أن يسيطر على الآخر، وهو ما يزيد من دوامة العنف.
وأكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر على فرص دعم السودان بالمساعدات الانسانية، مشددا على ضرورة أن تُضمّن جميع دول العالم بتصدير الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الغذاء.
بدوره، رأى الكاتب والباحث السياسي السوداني محمد تورشين أن المعطيات المتوفرة بشأن الحرب الجارية تميل لصالح الجيش السوداني، لكن بسبب طبيعة أرض المعركة سيكون من الصعب عليه تحقيق انتصارات سريعة، ولذلك يلجأ إلى خطة استنزاف قوات الدعم السريع وإنهاكها ومحاولة إحداث انشقاق في صفوفها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ربما تدفع الجيش للتمسك بموقفه المتعلق بدمج قوات الدعم وفق شروط المؤسسة العسكرية، متوقعاً أن تكون لإستراتيجية الجيش تداعيات مرتبطة بالجانب الإنساني وبسقوط عدد كبير من الضحايا.
وأرجع تورشين تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى عدة عوامل؛ أهمها أن الجيش السوداني غيّر إستراتيجيته بخصوص الدفاع عن مقرات الأجهزة العسكرية والأمنية وأجهزة الدولة، حيث بات يعتمد على ما سماها المتحدث "القوة المميتة"، بعدما كان يعتمد على سياسة النفس الطويل والاستنزاف في حربه مع قوات الدعم السريع، أما العامل الآخر فيعود لكون طرفي الصراع ما يزالان يفضلان الخيار العسكري لحسم المعركة في ظل تراجع فرص الحلول الدبلوماسية والسياسية، لا سيما مبادرات الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" ودول جوار السودان. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار!
Lebanon 24
فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار!
13:55 | 2023-08-09
09/08/2023 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"
13:32 | 2023-08-09
09/08/2023 01:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
15:55 | 2023-08-09
09/08/2023 03:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جريحٌ من "الحزب" بحالة خطيرة.. مصادر تكشف الجهة المسؤولة عن "شاحنة الكحالة"
Lebanon 24
جريحٌ من "الحزب" بحالة خطيرة.. مصادر تكشف الجهة المسؤولة عن "شاحنة الكحالة"
14:14 | 2023-08-09
09/08/2023 02:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:45 | 2023-08-10
زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟
09:30 | 2023-08-10
خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.. مسؤولة أميركية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو وصور)
09:00 | 2023-08-10
بالدموع.. أردوغان يودّع قائد القوات البرية بعد إحالته للتقاعد (فيديو)
08:30 | 2023-08-10
تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود
08:00 | 2023-08-10
إيكواس في منعطف أزمة النيجر.. هل تكون نهايتها أم بداية جديدة؟
07:30 | 2023-08-10
منفذها أردني.. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بـ"تل أبيب" (صورة)
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
10/08/2023 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
10/08/2023 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
10/08/2023 18:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24