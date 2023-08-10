مع توسع المعارك.. ما فرص وقف الحرب في السودان؟

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وفي هذا السياق، أعرب مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق عن قلقه بشأن العنف المتزايد وتراجع الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السودانية، مؤكدا أن الطرفين المتصارعين يتعادلان من ناحية القوة، ولا يمكن لأحدهما أن يحسم المعركة لصالحه، وطالما يحصلان على دعم خارجي في مجال الأسلحة فسيتسبب ذلك في إطالة أمد الحرب، وفق قوله.



الضيف الأميركي طالب في حديثه لحلقة (2023/8/9) من برنامج "ما وراء الخبر"، بوقف إطلاق النار في السودان من أجل الشروع في المفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. في ظل غياب الحلول الدبلوماسية والسياسية واستمرار الدعم الخارجي للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى تمسكهما بالخيار العسكري، رجح ضيفا برنامج "ما وراء الخبر" أن يتجه الصراع في السودان نحو المزيد من التصعيد.وفي هذا السياق، أعرب مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق عن قلقه بشأن العنف المتزايد وتراجع الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السودانية، مؤكدا أن الطرفين المتصارعين يتعادلان من ناحية القوة، ولا يمكن لأحدهما أن يحسم المعركة لصالحه، وطالما يحصلان على دعم خارجي في مجال الأسلحة فسيتسبب ذلك في إطالة أمد الحرب، وفق قوله.الضيف الأميركي طالب في حديثه لحلقة (2023/8/9) من برنامج "ما وراء الخبر"، بوقف إطلاق النار في السودان من أجل الشروع في المفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وقال إن الجهد الأميركي يحتاج إلى وقف إطلاق النار وإلى دعم إنساني للمحتاجين، وإن الأمم المتحدة لن ترسل أي قوة لحفظ السلام في السودان حتى يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن المشكلة أن لا أحد من الطرفين المتصارعين يستطيع أن يسيطر على الآخر، وهو ما يزيد من دوامة العنف.



وأكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر على فرص دعم السودان بالمساعدات الانسانية، مشددا على ضرورة أن تُضمّن جميع دول العالم بتصدير الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الغذاء.



بدوره، رأى الكاتب والباحث السياسي السوداني محمد تورشين أن المعطيات المتوفرة بشأن الحرب الجارية تميل لصالح الجيش السوداني، لكن بسبب طبيعة أرض المعركة سيكون من الصعب عليه تحقيق انتصارات سريعة، ولذلك يلجأ إلى خطة استنزاف قوات الدعم السريع وإنهاكها ومحاولة إحداث انشقاق في صفوفها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ربما تدفع الجيش للتمسك بموقفه المتعلق بدمج قوات الدعم وفق شروط المؤسسة العسكرية، متوقعاً أن تكون لإستراتيجية الجيش تداعيات مرتبطة بالجانب الإنساني وبسقوط عدد كبير من الضحايا.



وأرجع تورشين تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى عدة عوامل؛ أهمها أن الجيش السوداني غيّر إستراتيجيته بخصوص الدفاع عن مقرات الأجهزة العسكرية والأمنية وأجهزة الدولة، حيث بات يعتمد على ما سماها المتحدث "القوة المميتة"، بعدما كان يعتمد على سياسة النفس الطويل والاستنزاف في حربه مع قوات الدعم السريع، أما العامل الآخر فيعود لكون طرفي الصراع ما يزالان يفضلان الخيار العسكري لحسم المعركة في ظل تراجع فرص الحلول الدبلوماسية والسياسية، لا سيما مبادرات الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" ودول جوار السودان. (الجزيرة)