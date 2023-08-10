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عربي-دولي

زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 10:45
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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.
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ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار. (روسيا اليوم) 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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