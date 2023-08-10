زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار. (روسيا اليوم)