Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يقر بمحاولة الضغط على روسيا بشأن صفقة الحبوب

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1096346-638272862028806530.jpg
Doc-P-1096346-638272862028806530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الممثل الرسمي للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه تم إرسال رسالة إلى بعض الدول تتضمن دعوة للضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب.

وقال ستانو خلال إحاطة للمفوضية الأوروبية، "نتوقع أن يأخذ الشركاء بعين الاعتبار التوضيحات ومطالبنا والعمل في اتجاه الضغط على روسيا"، دون أن يحدد الدول التي كان يتحدث عنها. 
Advertisement

ولفت ستانو إلى أن الرسالة التي وجهت لم تتضمن تاريخا محددا للإجراءات، وتم إرسالها كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي "لتنظيم فعالية (نشاط) دولية والضغط على روسيا للعودة إلى هذه المبادرة المهمة جدا".

بالمقابل لفت ستانو إلى أن الرسالة التي وجهت لم تتلق لغاية الآن أي ردود تذكر.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي دعا دول مجموعة العشرين للضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب. (روسيا اليوم)
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:17 | 2023-08-10
14:03 | 2023-08-10
14:00 | 2023-08-10
13:58 | 2023-08-10
13:48 | 2023-08-10
13:26 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24