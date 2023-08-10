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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يقر بمحاولة الضغط على روسيا بشأن صفقة الحبوب
Lebanon 24
10-08-2023
|
11:15
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أكد الممثل الرسمي للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه تم إرسال رسالة إلى بعض الدول تتضمن دعوة للضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب.
وقال ستانو خلال إحاطة للمفوضية الأوروبية، "نتوقع أن يأخذ الشركاء بعين الاعتبار التوضيحات ومطالبنا والعمل في اتجاه الضغط على روسيا"، دون أن يحدد الدول التي كان يتحدث عنها.
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ولفت ستانو إلى أن الرسالة التي وجهت لم تتضمن تاريخا محددا للإجراءات، وتم إرسالها كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي "لتنظيم فعالية (نشاط) دولية والضغط على روسيا للعودة إلى هذه المبادرة المهمة جدا".
بالمقابل لفت ستانو إلى أن الرسالة التي وجهت لم تتلق لغاية الآن أي ردود تذكر.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي دعا دول مجموعة العشرين للضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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