تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية ضربت اليوم دولة عربيّة كم بلغت شدّتها؟

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ما زالت تنبؤات العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتباراً من آذار الماضي تتحقق، حيث تعرضت مصر اليوم الخميس لهزة أرضية قوية.وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال مدينة دمياط.وأضاف أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.76 على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن خط الطول كان 31.28 شرقاً.وأكد أن الهزة لم تتسبب في أي خسائر بالأرواح أو المنشآت.وفي 25 يوليو الماضي تعرضت مصر لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 على مقياس ريختر دون وقوع خسائر.ووقعت الهزة على بعد 730 كيلومترا شمال رفح في شمال سيناء، وكانت على عمق 17.5 كم، وعلى دائرة عرض 37.67 درجة شمالاً، وخط طول 36.04 درجة شرقاً.وفي نيسان الماضي تعرضت البلاد لزلزال قوي بقوة 5.3 مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 600 كيلومتر من مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات.وقبلها في 23 آذار، تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر لهزة بلغت قوتها 4 على مقياس ريختر.وفي شباط الماضي تعرضت مصر لـ3 هزات أرضية متتالية. (العربية)